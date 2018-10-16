Министерство: Рассмотрена жалоба семей шехидов, которые не получили пособие

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения прокомментировало проведение протеста перед зданием Милли Меджлиса группой членов семей военнослужащих, ставших шехидами.

Как сообщает Report, пресс-секретарь министерства Фазиль Талыбов сказал, что сегодня группа членов семей ставших шехидами военнослужащих, утверждающих что не получили единовременную страховую выплату годами ранее, выразили протест перед зданием Милли Меджлиса: "В министерстве были рассмотрены жалобы недовольных граждан. Через несколько часов мы доведем до широкой общественности результаты расследования вместе с доказательствами".

Отметим, что сегодня группа членов семей шехидов направилась в Милли Меджлис. Также на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса несколько депутатов подняли вопрос семей шехидов, которые не смогли получить пособие.

Напомним, что указом главы государства "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций", наследникам каждой семьи шехидов из указанной категории будет произведена единовременная выплата в размере 11.000 манатов.