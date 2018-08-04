Министерство предупредило страховщиков

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сделало предупреждения страховщикам в связи с предоставлением сведений о страхователях в систему индивидуального учета по обязательному государственному социальному страхованию.

Как сообщили Report из МТСЗН, в стране с 2006 года функционирует система индивидуального учета, являющаяся основой пенсионно-страховой системы.

Согласно закону "О трудовых пенсиях" пенсионные суммы определяются на основе выплаченных страховых социальных выплат, индивидуальный учет которых проводился.

Но несмотря на принятые Государственным фондом социальной защиты меры в соответствии с законом, до сих пор полностью не представлены отчеты от некоторых страховщиков. По этой причине в министерство труда и социальной защиты населения поступают справедливые жалобы от страхователей, на чьих индивидуальных счетах сумма не отражена полностью.

Для своевременного представления правильного и полного отчета необходимо проведение соответствующих работ со стороны страховщиков.

За подробной информацией страховщики могут обратиться в местные органы Государственного фонда социальной защиты.