Министерство предупредило предпринимателей в связи с жаркими погодными условиями в Азербайджане

© Report

Баку. 3 июля. REPОRT.AZ/ Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения обратилось к работодателям, сообщив, что в чрезвычайно жаркие дни летнего сезона с целью охраны жизни и здоровья людей следует предпринимать меры предусмотренные законодательством.

Об этом "Report" сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

Согласно статье 233 Трудового кодекса АР, в случае превышения температуры воздуха +41 по Цельсию все работы на открытом воздухе, а также в закрытых помещениях комнатах и других местах без охладительных приборов приостанавливаются. В таких случаях с целью охраны здоровья и жизни сотрудников им должны предоставляться условия и перерывы для охлаждения, период и количество перерывов определяется совместным решением работодателя и профсоюза, время перерывов должно входить в рабочее время. Заработная плата в эти перерывы должна выплачиваться согласно тарифной ставке. Простой в период перерывов не должен считаться простоем по вине сотрудников, заработная плата должна выплачиваться в размере не меньше двух третей тарифной ставки.

Министерство предупреждает, что если погода превысит +41 по Цельсию для охраны здоровья и жизни сотрудников работодатели должны следовать требованиям законодательства.