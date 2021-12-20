Министерство: Повышение пособий и стипендий охватит 732 тыс. человек

10:39

Подписанные президентом Ильхамом Алиевым новые распоряжения и указы обеспечивают успешное продолжение широкомасштабных реформ, направленных на повышение социальных выплат уязвимым группам населения.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Новые указы и распоряжения, подписанные главой государства, охватывают в общей сложности 732 тыс. человек, в том числе 132 тыс. докторантов и студентов, для которых предусмотрено увеличение социальных выплат в форме пособий и стипендий с начала следующего года. На эти выплаты дополнительно выделено 200 млн манатов (ежегодных).