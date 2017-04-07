Министерство: Пенсию в Азербайджане получают 1 млн 319 тыс. человек

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "По статистике на 1 апреля 2017 года в Азербайджане пенсию получают 1 млн 319 тыс. человек".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

По его словам, из трудовых пенсионеров 59,3% получают пенсию по возрасту, 11,4% - за потерю главы семьи, 29,3% - за инвалидность: "За прошедший период текущего года общие поступления в Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения позволили вовремя профинансировать пенсии. Согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана, с 1 января 2017 года страховая часть всех трудовых пенсий выросла на 12,4%".

Завотделом отметил, что как продолжение динамики роста трудовых пенсий средняя месячная сумма трудовых пенсий по сравнению с началом 2017 года выросла на 5,3% и к 1 апреля составила 202,38 манатов: "В настоящее время в стране средняя месячная сумма трудовых пенсий составляет 44,9% в соотношении со средними месячными зарплатами, что отвечает требованиям Европейской социальной хартии".