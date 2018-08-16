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    Министерство: Пенсии за август перечислены на счета

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По случаю праздника Гурбан финансирование всех видов пенсий за август уже завершено.

    Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, по случаю праздника Гурбан Государственным фондом социальной защиты при министерстве раньше графика было обеспечено финансирование пенсий за август.

    9-го числа произведены пенсионные выплаты по Нахчыванской АР, Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, 10-го – по городам республиканского подчинения и по районам, население которых является вынужденными переселенцами, 15-го августа – по другим районам республики. В то же время, 16 августа завершено финансирование пенсий военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания.

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