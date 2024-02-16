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Министерство: В Азербайджане пенсии более 4 тыс. человек пересчитаны и повышены

Министерство: В Азербайджане пенсии более 4 тыс. человек пересчитаны и повышены В прошлом году и в январе текущего года Государственный фонд социальной защиты при Минтруда произвел перерасчет и увеличил пенсии 4 367 людям, проработавшим не менее 6 лет после установления пенсии по возрасту.
Социальная защита
16 февраля 2024 г. 11:03
Министерство: В Азербайджане пенсии более 4 тыс. человек пересчитаны и повышены

В прошлом году и в январе текущего года Государственный фонд социальной защиты при Минтруда Азербайджана произвел перерасчет и увеличил пенсии 4 367 людям, проработавшим не менее 6 лет после установления пенсии по возрасту.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно Закону "О трудовых пенсиях", если гражданин продолжает работать даже после определения пенсии по возрасту, каждые 6 лет собранный на его счет взнос социального страхования делится на 72 (6 лет × 12 месяцев) и прибавляется к его пенсии.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Dörd mindən çox şəxsin pensiyası yenidən hesablanaraq artırılıb

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