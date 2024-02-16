Министерство: В Азербайджане пенсии более 4 тыс. человек пересчитаны и повышены

В прошлом году и в январе текущего года Государственный фонд социальной защиты при Минтруда Азербайджана произвел перерасчет и увеличил пенсии 4 367 людям, проработавшим не менее 6 лет после установления пенсии по возрасту.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Согласно Закону "О трудовых пенсиях", если гражданин продолжает работать даже после определения пенсии по возрасту, каждые 6 лет собранный на его счет взнос социального страхования делится на 72 (6 лет × 12 месяцев) и прибавляется к его пенсии.