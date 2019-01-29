Министерство: От обратившихся за адресной социальной помощью не потребуется выписка о земельной собственности

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня от обратившихся за адресной социальной помощью не потребуется выписка о земельной собственности.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения.

В сообщении подчеркнуто, что министерство ведет целенаправленную работу по упрощению процедуры электронных обращений за адресной социальной помощью. С сегодняшнего дня за адресной социальной помощью могут обратиться лица, не имеющие выписки о земельной собственности. Упрощение процедуры обращения продолжится и в последующие периоды.

Отметим, что до сих пор малообеспеченные семьи, в особенности, проживающие в регионах республики и не имеющие выписки о земельной собственности, не могли обратиться за адресной социальной помощью.