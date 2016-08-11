Министерство оказало помощь 65 жертвам торговли людьми

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми при министерстве труда и социальной защиты населения оказал соответствующую поддержку 65 гражданам.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

Согласно информации, за прошедший период текущего года Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми (траффикинга) при министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) оказал различные виды помощи 50 жертвам траффикинга, направленным из Управления по борьбе с торговлей людьми при МВД республики. За отчетный период была оказана помощь также 15 потенциальным жертвам торговли людьми.

В целом, 20 жертвам траффикинга оказана правовая помощь, 36 - психологическая, а 6 - медицинская помощь. Кроме того, за отчетный период Государственная служба занятости при министерстве обеспечила занятость 17 граждан, еще трем лицам оказана помощь в привлечении к курсам профессиональной реабилитации.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 июля 2014 года утвержден "Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2014-2018 годы". В соответствии с документом, для повышения осведомленности общества о торговле людьми и правилах поведения с жертвами траффикинга, сотрудники Центра проводят просветительские мероприятия в районах и городах страны.