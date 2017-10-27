Министерство обратилось к гражданам Азербайджана в связи с переводом стрелок часов назад в большинстве стран

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Согласно международной практике, единая база данных часовых поясов мира (TZ database) ведется со стороны Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Этот источник является основным для всех программ и производителей оборудования и здешние изменения обязательно соблюдаются. На основе обращений нашей страны, в том числе наших обращений, уже 23 марта 2016 года в этой базе данных часовой пояс Азербайджана был указан верно, и отмечено, что переход на летнее время отсутствует".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в секторе по связям с общественностью министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Было отмечено, что в настоящее время в основном программном обеспечении, компьютерах, серверах, мобильных телефонах и товарах других производителей этот момент был учтен: "Если есть какие-то проблемы, необходимо обновить программное обеспечение. Также можно устранить эту проблему, выбрав ручной режим настройки в меню "Дата и время".

В заявлении министерства отмечается, что после принятия постановления №131 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 17 марта 2016 года было отменено постановление №21 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 17 марта 1997 года "Об установлении летнего времени на территории Азербайджанской Республики": "По этой причине с марта 2016 года летнее время не применяется. В 2017 году переход на летнее время в Азербайджане осуществлен не был, поэтому в октябре перевода стрелок часов не будет".