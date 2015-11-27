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    Министерство обеспечило выплату задержанной зарплаты работникам Azərinşaatservis в сумме 2 млн. 362 тыс. манат

    Недовольство работников по причине задержки зарплаты было устранено

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения обеспечила выплату задержанной зарплаты работникам ОАО Azərinşaatservis.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства. 

    Согласно информации, на основании обращения группы сотрудников ОАО Azərinşaatservis в госслужбу по инспекции труда были восстановлены нарушенные права работников вышеуказанной структуры. В результате расследования было установлено, что выплаты зарплат работникам ОАО Azərinşaatservis задерживались с мая текущего года, в целом учреждение задолжало работникам 2 362 875 манатов. 

    В результате проведенных конкретных мероприятий и организационных работ для восстановления прав работников в кратчайшие сроки согласно законодательству ОАО Azərinşaatservis полностью выплатило работникам задолженность по зарплате. Недовольство работников по причине задержки зарплаты было устранено.

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