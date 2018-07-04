Министерство обеспечило оплату работникам задержанных социальных выплат

© Report

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Государственная служба трудовой инспекции обеспечила оплату работодателями работникам задержанных социальных выплат.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения, в результате мероприятий, проведенных на основе обращений граждан Государственной службой трудовой инспекции при министерстве, за январь-июнь этого года обеспечена оплата работодателями работникам задержанных социальных выплат на сумму 82,8 тыс. манатов.

Из них 85,7% составляют зарплаты, 13% - социальные пособия и компенсации, а остальная часть - за ущерб. В ходе расследований выяснилось, что четверо граждан были незаконно уволены. Их права были обеспечены и они были восстановлены на работе.

В целях агитации и пропаганды трудового законодательства и его применения, в соответствии с Планом мероприятий на 2018-й год Государственная служба трудовой инспекции провела за январь-июнь в Баку и регионах 30 семинаров с участием работодателей.

Здесь работодатели были проинформированы по поводу пресечения неофициальной занятости, заключения трудовых контрактов, правах сотрудников на отпуск и пр.