Минтруда о росте зарплат в различных сферах

На повышение зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет потрачено 157 млн манатов.

На повышение зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет потрачено 157 млн манатов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство труда и социальной защиты населения.

В рамках нового пакета социальных реформ, реализуемого по поручению президента Ильхама Алиева, с начала 2022 года в стране вновь повышены зарплаты.

В связи с доведением минимальной заработной платы с 250 до 300 манатов у 800 тыс. сотрудников, в том числе у тех, чьи зарплаты определяются по единой тарифной сетке (ЕТС), заработная плата выросла в среднем на 20%.

У работающих по ЕТС среднемесячная зарплата выросла с 387 манатов до 465 манатов. В настоящее время заработная плата по этой сетке минимально (1 строчка) составляет 300 манатов, максимально (19 строчка) – 979 манатов.

Дополнительные годовые средства, выделяемые из госбюджета на повышение минимальной заработной платы, составят 460 млн манатов.

С начала 2022 года заработная плата 165 тыс. учителей в среднем выросла на 20%, дойдя в среднем с 550 манатов до 660 манатов. На этот рост на год выделено дополнительно 273 млн манатов.

Реформы охватили группу сотрудников военных структур и правоохранительных органов. С начала года к их ежемесячному должностному окладу осуществляет 20%-я надбавка, зарплата гражданских сотрудников указанных структур также выросла на 20%. На эти надбавки в течение года будет затрачено 157 млн манатов.

В целом в пакет реформ на 2022 год, подразумевающий рост заработных плат, пенсий и других социальных выплат, охватывает 3,4 млн человек. На эти приросты выделены годовые средства в размере 2,1 млрд манатов.