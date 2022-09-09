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Министерство: Единовременную выплату получили 14 034 инвалида войны

Министерство: Единовременную выплату получили 14 034 инвалида войны Министерство труда и социальной защиты населения назначено 113 тысяч социальных выплат 101 тыс. человек, состоящим из членов семей шехидов и ветеранов войны, по государственному обязательному личному страхованию было выплачено около 2 тысяч страховых выпл
Социальная защита
9 сентября 2022 г. 10:28
Министерство: Единовременную выплату получили 14 034 инвалида войны

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана назначило 113 тысяч социальных выплат 101 тыс. человек, состоящим из членов семей шехидов и ветеранов войны, по государственному обязательному личному страхованию было выплачено около 2 тысяч страховых выплат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В рамках новой программы социальной поддержки лиц, имеющих инвалидность в результате травм, полученных во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года, и наследников умерших лиц, единовременной выплатой обеспечено более 14 тысяч человек.

С начала 2021 года пенсии шехидов членов семей, инвалидов войны, национальных героев, а с начала 2022 года социальные пособия увеличены в среднем на 60%.

Более 13 тыс. членов семей шехидов и ветеранов войны вовлечены в программы активной занятости, в том числе до 8 тыс. человек - в программу самозанятости.

В общей сложности пакет социальной поддержки членов семей шехидов, участников войны охватил 117 тыс. человек, им было оказано 232 тыс. услуг социальной поддержки.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "On dörd mindən çox müharibə əlilinə birdəfəlik ödəmə verilib"

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