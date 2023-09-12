Министерство: До конца года гражданам из уязвимой категории будет предоставлено 1500 квартир

До конца текущего года гражданам из уязвимой категории населения будет предоставлено 1 500 квартир и частных домов

До конца текущего года гражданам из уязвимой категории населения будет предоставлено 1500 квартир и частных домов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, сегодня министерство передало еще 50 квартир гражданам из этой категории: "Эти квартиры были переданы семьям шехидов и инвалидов войны. В течение всего года министерство запланировало выделить 1500 квартир и частных домов".

Замминистра отметил, что ключи от 650 квартир уже вручены владельцам: "Согласно поручению президента Ильхама Алиева, программа обеспечения жильем за последние годы была увеличена более чем в 5 раз".