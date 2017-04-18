Министерство: Число недавно созданных семейных хозяйств достигло 400

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ С середины февраля этого года в рамках программы самозанятости в 25 районах около 400 безработных и ищущих работу людей снабжены активами для создания семейных хозяйств.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты.

В министерстве отметили, что это жители Тертерского, Лачинского, Гаджигабульского, Агджебединского, Ходжавендского, Бардинского, Габалинского, Агдамского, Исмаиллинского, Гейчайского, Агсуинского, Евлахского, Физулинского, Джабраильского, Саатлинского, Биласуварского, Ширванского, Лерикского, Ярдымлинского районов и др.

Согласно сообщению, в первую очередь каждый из этих людей получили знания и навыки по организации бизнеса на учебных курсах, организованных в рамках программы. Это сыграло основную роль в более продуктивном использовании полученных активов, успешной реализации бизнес-плана, правильном построении хозяйств и их умелом управлении: "Деятельность недавно созданных хозяйств основывается на семейный труд, реализует эффективную занятость трудоспособных членов семьи, направленных на общие цели. Эти субъекты в основном охватывают экономическую деятельность, направленную на производство, имеют большое значение с точки зрения обеспечения внутренних рынков страны местными продуктами. С другой стороны, проводимые работы способствуют постепенному росту количества в стране семейных хозяйств, что наряду с эффективным увеличением занятости трудовых ресурсов, открывает возможности для расширения семейного бизнеса, являющемуся, согласно мировому опыту, важным фактором экономики, а также для развития мелкого и среднего предпринимательства".

В настоящее время министерством в рамках программы самозанятости продолжается снабжение активами для создания семейных хозяйств безработными или ищущими работу лицами: "Программа позволит создать семейные хозяйства в целом коло 1500 человек, завершим учебные курсы и получившим при оценке положительный отзыв на бизнес-план. Успешный опыт исполнения программы самозанятости обусловит в будущем проводить мероприятия в данной сфере в расширенном формате".