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Министерство: 929 ветеранов войны обеспечены средствами реабилитации 

Министерство: 929 ветеранов войны обеспечены средствами реабилитации  В рамках мер социальной защиты в поствоенный период Министерство труда и социальной защиты предоставило 929 инвалидам войны до 6 200 средств реабилитации.
Социальная защита
2 июля 2021 г. 12:15
Министерство: 929 ветеранов войны обеспечены средствами реабилитации 

В рамках мер социальной защиты в поствоенный период Министерство труда и социальной защиты предоставило 929 инвалидам войны до 6 200 средств реабилитации.

Как сообщили Report в министерстве, 82 военнослужащим, которым были ампутированы нижние конечности в результате ранений в Отечественной войне, были предоставлены 83 высокотехнологичных протеза.

С марта этого года началось обеспечение инвалидными колясками. Инвалидам, среди которых участники войны, было предоставлено около 500 инвалидных электроколясок.

В поствоенный период в реабилитационных учреждениях министерства социально-психологическими и реабилитационными услугами были охвачены около 1300 ветеранов и членов семей шехидов.

В настоящее время процесс оказания услуг продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: 929 qaziyə altı mindən çox reabilitasiya vasitəsi verilib

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