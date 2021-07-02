Министерство: 929 ветеранов войны обеспечены средствами реабилитации

В рамках мер социальной защиты в поствоенный период Министерство труда и социальной защиты предоставило 929 инвалидам войны до 6 200 средств реабилитации.

В рамках мер социальной защиты в поствоенный период Министерство труда и социальной защиты предоставило 929 инвалидам войны до 6 200 средств реабилитации.

Как сообщили Report в министерстве, 82 военнослужащим, которым были ампутированы нижние конечности в результате ранений в Отечественной войне, были предоставлены 83 высокотехнологичных протеза.

С марта этого года началось обеспечение инвалидными колясками. Инвалидам, среди которых участники войны, было предоставлено около 500 инвалидных электроколясок.

В поствоенный период в реабилитационных учреждениях министерства социально-психологическими и реабилитационными услугами были охвачены около 1300 ветеранов и членов семей шехидов.

В настоящее время процесс оказания услуг продолжается.