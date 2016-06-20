Министерства труда Азербайджана и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана подписали сегодня Соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report, в церемонии подписания приняли участие министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов и министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Taгoйзода.

Данное соглашение направлено на развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества в области труда и занятости населения двух стран.