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    Министерства труда Азербайджана и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве

    Соглашение направлено на развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества в области труда и занятости населения

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана подписали сегодня Соглашение о сотрудничестве. 

    Как сообщает Report,  в церемонии подписания приняли участие министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов и министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Taгoйзода.

    Данное соглашение направлено на развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества в области труда и занятости населения двух стран.

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