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Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов

Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов С 1 января 2023 года минимальная ежемесячная заработная плата в Азербайджане составит 345 манатов.
Социальная защита
5 января 2023 г. 15:49
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов

С 1 января 2023 года минимальная ежемесячная заработная плата в Азербайджане установлена в размере 345 манатов.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения".

В распоряжении отмечается, что усиление социальной защиты населения страны является одним из важных приоритетов проводимой социально-экономической политики. В последние годы в этом направлении достигнут серьезный прогресс, предприняты последовательные шаги, направленные на усиление социальной защиты населения, повышение социальных выплат, заработной платы.

Кабинету Министров Азербайджана поручено в 10-дневный срок представить президенту Азербайджана предложения о доведении минимальной суммы трудовой пенсии до 280 манатов; представить президенту Азербайджана предложения о повышении размеров социальных пособий и стипендий; в месячный срок обеспечить приведение сумм ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников финансируемых из государственного бюджета сфер, установленных актами Кабинета Министров Азербайджанской Республики, в соответствие с частью 1 настоящего Распоряжения и проинформировать президента Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev orders increase in minimum monthly wages
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda minimum əməkhaqqı 345 manata çatdırılıb

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