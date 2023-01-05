Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов

С 1 января 2023 года минимальная ежемесячная заработная плата в Азербайджане составит 345 манатов.

С 1 января 2023 года минимальная ежемесячная заработная плата в Азербайджане установлена в размере 345 манатов.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения".

В распоряжении отмечается, что усиление социальной защиты населения страны является одним из важных приоритетов проводимой социально-экономической политики. В последние годы в этом направлении достигнут серьезный прогресс, предприняты последовательные шаги, направленные на усиление социальной защиты населения, повышение социальных выплат, заработной платы.

Кабинету Министров Азербайджана поручено в 10-дневный срок представить президенту Азербайджана предложения о доведении минимальной суммы трудовой пенсии до 280 манатов; представить президенту Азербайджана предложения о повышении размеров социальных пособий и стипендий; в месячный срок обеспечить приведение сумм ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников финансируемых из государственного бюджета сфер, установленных актами Кабинета Министров Азербайджанской Республики, в соответствие с частью 1 настоящего Распоряжения и проинформировать президента Азербайджана.