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Милли Меджлис рассмотрит вопрос о льготах для инвалидов, желающих заняться онлайн-продажей изделий ручной работы

Милли Меджлис рассмотрит вопрос о льготах для инвалидов, желающих заняться онлайн-продажей изделий ручной работы Милли Меджлис рассмотрит вопрос освобождения доходов людей с инвалидностью от онлайн-продажи изделий ручной работы от обязательных социальных страховых взносов.
Социальная защита
21 января 2025 г. 15:54
Милли Меджлис рассмотрит вопрос о льготах для инвалидов, желающих заняться онлайн-продажей изделий ручной работы

Милли Меджлис рассмотрит вопрос освобождения доходов людей с инвалидностью от онлайн-продажи изделий ручной работы от обязательных социальных страховых взносов.

Как сообщает Report, соответствующе поправки в закон "О социальном страховании" обсуждались на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

В случае принятия законопроекта потребуются также поправки в Налоговый кодекс. Согласно поправкам, с доходов от продажи изделий ручной работы будет удерживаться налог по ставке 2%.

Глава отдела социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев отметил, что основная цель законопроекта - упростить налоговое администрирование для людей с инвалидностью и поддержать их инициативы по самозанятости.

Проект поправок не предусматривает введение новых налогов для людей с инвалидностью, осуществляющих продажу изделий ручной работы. Существующие в Налоговом кодексе налоговые режимы будут применяться при условии регистрации таких лиц в налоговых органах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslər əl işlərinin internetlə satışına görə sosial vergi ödəməyəcək

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