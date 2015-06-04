Микаил Джаббаров: 348 воспитанников интернатов возвращены в семьи или же переданы на попечение близких родственников

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "В рамках "Государственной программы альтернативной заботы и передачи детей из государственных детских учреждений в семьи в Азербайджанской Республике" до сих пор в семьи или же на попечение близких родственников было возвращено 348 детей. Была предотвращена также попытка размещения 589 детей в детские учреждения".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров, касаясь работ, принятых в направлении защиты детей, лишенных родительской опеки.

Как отметил министр, создана служба, альтернативная государственному детскому учреждению: "В настоящее время в подчинении министерства действует построенный и предусмотренный для 10 девочек малый групповой дом семейного типа. А строящийся в Лянкяране аналогичный дом для мальчиков будет сдан в сентябре".

Министр также коснулся генплана, связанного с трансформацией детских учреждений. По его словам, в соответствии с генпланом, 12 школ-интернатов были переквалифицированы в профтехлицеи, общеобразовательные школы и гимназии, 2 школы-интерната были ликвидированы. В этом году предусматривается трансформация еще 7 школ-интернатов.

М.Джаббаров напомнил, что 37,7% проживающих в государственных детских учреждениях детей размещены в специальные школы-интернаты из-за необходимости получения специального образования: "В результате интеграции и применения инклюзивного образования, станет возможна также трансформация школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями. Одним из подобных учебных заведений является школа-интернат №11".