Микаэла Мередит: США и Азербайджан ведут совместную борьбу с трафикингом

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ США в течение долгого времени сотрудничают с Азербайджаном в вопросе борьбы с трафикингом, который считается современным рабством.

Как сообщает Report, об этом на открытии просветительской кампании по случаю Всемирного дня по борьбе с трафикингом сказала директор USAID по Азербайджану Микаэла Мередит.

"Помощь, оказываемая США Азербайджану, всегда была в форме партнерства. В соответствии с приоритетами, указанными в "Концепции развития Азербайджана - 2020", США продолжают оказывать поддержку стране. Одним из таких приоритетов является борьба с трафикингом. Вместе мы устраиваем приюты для жертв трафикинга, оказываем социальную, реабилитационную помощь", - сказала М.Мередит.

Она также отметила, что также ведется работа с работниками министерства здравоохранения и министерства труда и соцзащиты Азербайджана для выявления жертв трафикинга и оказания им необходимой помощи.

В конце, М.Мередит поблагодарила Азербайджана за сотрудничество и высоко оценила шаги страны по борьбе с этой формой преступности.