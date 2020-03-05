Миграционная служба: В Азербайджане 539 граждан Китая

"В связи с коронавирусом сократилось число приезжающих в страну иностранцев".
Как сообщает Report, об этом на прошедшей в Исполнительном секретариате партии "Ени Азербайджан" пресс-конференции заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов.
Он также внес ясность в вопрос посещения гражданами Китая нашей страны: "Согласно статистике на 3 марта, в стране насчитывается 539 граждан Китая, 69 из которых приехали в страну после 1 февраля. Уже около 2 месяцев в связи с коронавирусом все авиарейсы в Китай ограничены. Кроме того, сократилось число приезжающих в Азербайджан иностранцев, так как выдача виз ограничена. В стране есть граждане Китая. Если истекает срок их пребывания в стране и они не могут покинуть государства, Государственная миграционная служба учитывает ситуацию".
Начальник ГМС также заявил об отсутствии каких-либо обращений в связи с приездом в Азербайджан сирийских беженцев.