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MİDA и AzerGold обратились в Агентство по интеллектуальной собственности

MİDA и AzerGold обратились в Агентство по интеллектуальной собственнос

Названы несколько структур, обратившихся в этом году в Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджана в качестве юридических лиц для регистрации объекта авторских прав.

В ответ на запрос Report пресс-секретарь агентства Эльнур Мамедли заявил, что в текущем году для прохождения регистрации обратились ЗАО AzerGold, туристический центр "Шахдаг", ООО "Paşa İnşaat" и Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA). 

По словам Э.Мамедли, после рассмотрения обращений в соответствующих отделах Агентства по интеллектуальной собственности была осуществлена регистрация объекта авторских прав структур, обратившихся в агентство, они получили сертификаты. 

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