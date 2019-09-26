MİDA и AzerGold обратились в Агентство по интеллектуальной собственности

Названы несколько структур, обратившихся в этом году в Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджана в качестве юридических лиц для регистрации объекта авторских прав.

В ответ на запрос Report пресс-секретарь агентства Эльнур Мамедли заявил, что в текущем году для прохождения регистрации обратились ЗАО AzerGold, туристический центр "Шахдаг", ООО "Paşa İnşaat" и Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA).

По словам Э.Мамедли, после рассмотрения обращений в соответствующих отделах Агентства по интеллектуальной собственности была осуществлена регистрация объекта авторских прав структур, обратившихся в агентство, они получили сертификаты.