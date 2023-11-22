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Между Азербайджаном, Марокко и Камеруном состоялся обмен мнениями по вопросам социального сотрудничества

Между Азербайджаном, Марокко и Камеруном состоялся обмен мнениями по вопросам социального сотрудничества В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией, возглавляемой министром экономической интеграции, малого бизнеса, занятости и профессиональных навыков Королевства Марокко Юнесом Секури.
Социальная защита
22 ноября 2023 г. 20:26
Между Азербайджаном, Марокко и Камеруном состоялся обмен мнениями по вопросам социального сотрудничества

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией, возглавляемой министром экономической интеграции, малого бизнеса, занятости и профессиональных навыков Королевства Марокко Юнесом Секури.

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что в Азербайджане большое внимание уделяется развитию отношений и сотрудничеству с Королевством Марокко, с которым имеются общие религиозные и культурные корни. Было подчеркнуто, что имеется большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в сфере труда и социальной защиты.

Ю.Секури отметил проводимые в его стране социальные реформы, а также выразил заинтересованность в расширении двусторонних связей с Азербайджаном в социальной сфере.

На встрече с министром труда и социального обеспечения Камеруна Грегуаром Овона С.Бабаев подчеркнул, что существуют широкие возможности для сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения.

На обеих встречах состоялся обмен мнениями по вопросам социального сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Mərakeş və Kamerun arasında sosial əməkdaşlığa dair fikir mübadilələri aparılıb

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