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    ​Между Азербайджаном и Латвией подписан меморандум

    Документ предусматривает сотрудничество в сферах труда, занятости и соцзащиты населения

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Баку между министерством труда и социальной защиты населения и министерством благосостояния Латвии подписан меморандум в сфере труда, занятости и соцзащиты населения.

    Как сообщает Report, меморандум предусматривает поддержку усовершенствования законодательной базы между двумя странами в сферах труда, занятости и соцзащиты населения, развитие и планирование человеческих ресурсов, поддержку занятости нуждающихся в работе граждан и безработных, мониторинг и программирование рынка труда и пр.

    В документе отразились вопросы усовершенствования профессиональной подготовки нуждающихся в работе граждан и безработных, решения социальных проблем и вопросов занятости инвалидов, организации их профессиональной реабилитации, осуществления мер по сокращению бедности, развития системы социального партнерства и другие направления сотрудничества.

    В соответствии с меморандумом сотрудничество будет осуществляться согласно законодательству и нормативным документам в сферах труда, занятости и соцзащиты населения, обмена аналитическими информационными материалами и результатами научных исследований по социально-трудовым вопросам и др.

    В целях осуществления указанных в документе пунктов также предусматривается создание сторонами рабочих групп на общественных началах. 

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