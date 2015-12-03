​Между Азербайджаном и Латвией подписан меморандум

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Баку между министерством труда и социальной защиты населения и министерством благосостояния Латвии подписан меморандум в сфере труда, занятости и соцзащиты населения.

Как сообщает Report, меморандум предусматривает поддержку усовершенствования законодательной базы между двумя странами в сферах труда, занятости и соцзащиты населения, развитие и планирование человеческих ресурсов, поддержку занятости нуждающихся в работе граждан и безработных, мониторинг и программирование рынка труда и пр.

В документе отразились вопросы усовершенствования профессиональной подготовки нуждающихся в работе граждан и безработных, решения социальных проблем и вопросов занятости инвалидов, организации их профессиональной реабилитации, осуществления мер по сокращению бедности, развития системы социального партнерства и другие направления сотрудничества.

В соответствии с меморандумом сотрудничество будет осуществляться согласно законодательству и нормативным документам в сферах труда, занятости и соцзащиты населения, обмена аналитическими информационными материалами и результатами научных исследований по социально-трудовым вопросам и др.

В целях осуществления указанных в документе пунктов также предусматривается создание сторонами рабочих групп на общественных началах.