​Меняются ли пластиковые карты трудовых пенсионеров?

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В последние дни в Государственный фонд социальной защиты поступили многочисленные обращения о том, будут ли меняться пластиковые карты трудовых пенсионеров.

Как сообщает Report, в распространенной фондом информации говорится, что выплата пенсий производится на основе контракта, заключенного с победившими в тендере банками, и с учетом продления срока обслуживания каких-либо оснований для беспокойства в связи с заменой пластиковых карт или же банкоматов нет: "Трудовые пенсионеры будут получать свои пенсии в прежнем порядке в банках, к которым относятся их карты".

Отметим, что с июля этого года оплата всех социальных пособий и пенсий в республике производится со стороны победившего в тендере Kapital Bank.

Граждане, до сих пор получавшие социальные пособия и пенсии из банкоматов Международного банка Азербайджана, будут получать средства из банкоматов Kapital Bank.

В связи с этим районным и городским филиалам Центра социальной защиты населения было поручено подготовить пластиковые платежные карты для граждан.

Карты были подготовлены до 20 июля - дня начала оплаты социальных пособий и пенсий по июлю.

Граждане получают пластиковые платежные карты, представив свои удостоверения личности в районные (городские) филиалы Kapital Bank.