Меняется срок трудовых договоров

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса обсудили законопроект изменений в Трудовой кодекс.

Как сообщает Report, согласно изменениям, в дальнейшем срочные трудовые договоры будут заключаться на обговоренный между сторонами срок.

По нынешнему законодательству, срок трудового договора составляет 5 лет.

Председатель комитета по труду и социальной политике Хади Раджабли отметил, что это на пользу гражданам: "Потому что раньше срок составлял 5 лет, а теперь стороны будут определять его сами. Сейчас имеются и бессрочные договора, и со сроком на 5 лет. Теперь стороны будут решать, каков срок срочных договоров".