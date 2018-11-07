Мехрибан Алиева приняла участие в открытии центра отдыха и здоровья "Джыртдан" в Шувелане

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ 7 ноября в поселке Шувелан Хазарского района Баку состоялось открытие после реконструкции Республиканского детско-юношеского центра отдыха и здоровья "Джыртдан".

Как сообщает Report, в открытии приняли участие первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева.

Здание центра было построено в 1986 году, здесь располагался детский лагерь. По поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой в здании проведена реконструкция. Отныне оно будет функционировать как Республиканский детско-юношеский центр отдыха и здоровья "Джыртдан".

Первый вице-президент Мехрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие центра отдыха и здоровья.

Во время знакомства с условиями, созданными в центре, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой была предоставлена подробная информация о проделанной здесь работе по реконструкции, ремонту, реставрации и благоустройству.

Было отмечено, что в результате реконструкции лагеря для детей и подростков, имеющего интересный дизайн, созданы все условия для более комфортного пребывания здесь детей, интересного, полезного и веселого проведения ими свободного времени. Новое учреждение играет важную функцию для социализации детей, организации их досуга, развития образа мышления, логики. Во дворе центра проведена основательная работа по благоустройству, полностью обновлены жилой комплекс и столовая, построены новый аквапарк, паркур, площадки для занятий йогой и спортом, беговая дорожка, библиотека, актовый зал, летняя сцена, зона развлечений и др. С целью обеспечения безопасности установлена система видеонаблюдения. Еще одним новшеством для детей здесь будет деятельность "Радио Джыртдан".

В этом месте, действующем в советский период как лагерь, каждое лето увлекательно проводили свой отдых большое число детей и подростков. После восстановления Азербайджаном государственной независимости этот лагерь продолжил деятельность. Каждое лето в центре отдыхает до 1500 детей, юношей и девушек. Особое внимание в центре уделяется малообеспеченным семьям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. То, что лагерь расположен вблизи побережья моря, также позволяет детям в летние месяцы проводить свой отдых на пляже.