Мехрибан Алиева приняла участие открытии здания для семей вынужденных переселенцев в Хырдалане - ФОТО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ 10 мая в городе Хырдалан Абшеронского района состоялось открытие здания, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева для семей вынужденных переселенцев.

В открытии здания приняли участие президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Как сообщает Report, в этом здании размещены семьи вынужденных переселенцев из Кяльбаджарского, Зангиланского и Физулинского районов, которые были расселены на территории Хырдаланского мясокомбината. Здание построено ООО «Кристал Абшерон». Строительство девятиэтажного трехблочного здания, имеющего также автостоянку, началось в июне 2014 года. Строительные работы были проведены с высоким качеством и соблюдением необходимых требований.

Фонд Гейдара Алиева, наряду с Азербайджанским государством, уделяет большое внимание улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, решению их социальных проблем. На сегодняшний день по инициативе и при поддержке президента Фонда Мехрибан Алиевой и вице-президента Лейлы Алиевой в этой области реализованы многочисленные важные проекты.

Первая леди Азербайджана и ее дочери ознакомились с условиями, созданными в квартире вынужденного переселенца из Кяльбаджарского района Ниязи Алекберова.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева поздравила членов семьи с получением новой квартиры.

Вынужденный переселенец Ниязи Алекберов, поблагодарив Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву за созданные для них условия, назвал знаменательным событием в их жизни то, что день получения новой квартиры совпал с 92-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Всего в здании имеет 126 квартир. Из них 42 – однокомнатные, 60 – двухкомнатные и 24 – трехкомнатные. Здание оснащено централизованной системой отопления, а также высококачественными лифтами. Вокруг здания проделана широкомасштабная работа по благоустройству и озеленению.