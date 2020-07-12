О нас
Report Georgia

Мехрибан Алиева позвонила Бахраму Багирзаде

Мехрибан Алиева позвонила Бахраму Багирзаде Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поговорила по телефону с заслуженным артистом Бахрамом Багирзаде, который проходит лечение от коронавируса.
Социальная защита
12 июля 2020 г. 16:07
Мехрибан Алиева позвонила Бахраму Багирзаде

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поговорила по телефону с заслуженным артистом Бахрамом Багирзаде, который проходит лечение от коронавируса.

Как передает Report, пожелав ему скорейшего выздоровления, Мехрибан Алиева подчеркнула самоотверженную работу азербайджанских врачей и медицинских работников в борьбе с COVID-19 и в лечении пациентов в нашей стране.

Бахрам Багирзаде поблагодарил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за поддержку и усилия по его лечению. Азербайджанский артист, сказал, что он верит, в скорейшее выздоровление, добавив, что всегда чувствовал поддержку Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Напомним, что состояние Бахрама Багирзаде, который был заражен коронавирусом и госпитализирован в больницу особого режима, на некоторое время ухудшилось. В результате интенсивного лечения здоровье заслуженного артиста стабилизировалось.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Bəhram Bağırzadə ilə telefonla danışıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Жителям районов, где применен жесткий карантин, выдали единовременную выплату
Жителям районов, где применен жесткий карантин, выдали единовременную выплату
10 июля 2020 г. 10:57
Мехрибан Алиева дала указание решить жилищные проблемы семей шехидов
Фото Мехрибан Алиева дала указание решить жилищные проблемы семей шехидов
8 июля 2020 г. 22:12
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны выдадут еще 200 квартир
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны выдадут еще 200 квартир
6 июля 2020 г. 17:25
Фонд заработной платы в стране вырос на 8% в этом году
ФотоФонд заработной платы в стране вырос на 8% в этом году
6 июля 2020 г. 15:04
Жители ряда городов и районов Азербайджана получат выплату в 190 манатов 
Жители ряда городов и районов Азербайджана получат выплату в 190 манатов 
5 июля 2020 г. 22:07
Осуществлены выплаты адресной соцпомощи за июнь
Осуществлены выплаты адресной соцпомощи за июнь
29 июня 2020 г. 17:56
В Азербайджане меняется форма трудового договора
В Азербайджане меняется форма трудового договора
27 июня 2020 г. 11:07
Президент ознакомился со строительством жилого комплекса в Самухском районе
ФотоПрезидент ознакомился со строительством жилого комплекса в Самухском районе
25 июня 2020 г. 04:49
Нужно ли повторно обращаться за получением 190 манатов?
Нужно ли повторно обращаться за получением 190 манатов?
23 июня 2020 г. 15:58
В Азербайджане могут ограничить использование СМС-разрешений
В Азербайджане могут ограничить использование СМС-разрешений
23 июня 2020 г. 13:30

Последние новости

16:55
В США за сутки выявили около 62 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны
16:21
Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию, есть потери Нагорно-карабахский конфликт
16:07
Мехрибан Алиева позвонила Бахраму Багирзаде Социальная защита
15:46
ВидеоФормула-1: Пилота "Феррари" оштрафовали Индивидуальные
15:25
ФотоВ ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 74  объектах Бизнес
15:13
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче Энергетика
14:34
Народная артистка Азербайджана заразилась COVID-19 Искусство
14:21
Миру прогнозируют третью волну коронавируса Другие страны
14:07
В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом Происшествия
13:43
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
13:27
В Нагорном Карабахе растет число заразившихся COVID-19 Нагорно-карабахский конфликт
13:14
ФотоВ Гяндже устраняют последствия сильного ливня Происшествия
12:51
ФотоВ Баку полиция продолжает проводить контрольно-профилактические мероприятия Внутренняя политика
12:29
В России за сутки умерли 130 человек с COVID-19 В регионе
12:14
В Азербайджане наблюдались молнии, местами шли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА Экология