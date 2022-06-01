Мехрибан Алиева поделилась публикацией с "Детского фестиваля"

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией с "Детского фестиваля", организованного в парке Центра Гейдара Алиева.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией с "Детского фестиваля", организованного в парке Центра Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в публикации говорится: "Детский фестиваль. 1 июня".

Отметим, что 1 июня в Баку в парке Центра Гейдара Алиева прошел "Детский фестиваль". В мероприятии, организованном Центром Гейдара Алиева при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства образования, Исполнительной власти Наримановского района и Общественного объединения "Региональное развитие", приняли участие воспитанники детских домов и учащиеся школ-интернатов. В парке были представлены различные развлекательные и просветительские программы.