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Мехрибан Алиева дала указание решить жилищные проблемы семей шехидов

Мехрибан Алиева дала указание решить жилищные проблемы семей шехидов Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева положительно отреагировала на призыв по улучшению жилищных условий членов семей шехидов апрельских боевых действий - Адиля Адильзаде и Теймура Гасымова.
Социальная защита
8 июля 2020 г. 22:12
Мехрибан Алиева дала указание решить жилищные проблемы семей шехидов

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева положительно отреагировала на призыв по улучшению жилищных условий членов семей шехидов апрельских боевых действий - Адиля Адильзаде и Теймура Гасымова.


Как передает Report, об этом сообщило Общественное объединение поддержки семей шехидов ZƏFƏR.


"Долгое время обе семьи, проживающие в Мингячевире, жили в тяжелых условиях, в домах, находящихся в аварийном состоянии. Мы сообщили руководству Фонда Гейдара Алиева об обращении, адресованном нашей организации в связи с необходимостью ремонта их домов.


Президент Фонда Мехрибан ханым Алиева поручила построить и передать новые дома со всеми необходимыми предметами домашнего обихода вместо домов, находящихся в аварийной состоянии.


Этот шаг Мехрибан ханым Алиевой еще раз доказывает, что в то время, когда страна борется с пандемией коронавируса, ни один социальный проект не остается без внимания. Социальные проблемы семей шехидов решаются на высшем уровне", - говорится в заявлении организации.


Общественное объединение поддержки семей шехидов ZƏFƏR от имени организации и семей шехидов выразило благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за внимание и заботу.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva şəhid ailələrinin ev probleminin həlli ilə bağlı göstəriş verib

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