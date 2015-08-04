​Медицинскую справку для вступления в брак будет выдавать центр Службы "ASAN"

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Граждане, желающие вступить в брак, смогут получить справку о прохождении медицинского обследования в Республиканском диагностическом центре, действующем в рамках пилотного проекта в центре Службы "ASAN" №5.

Об этом сообщили Report в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Напомним, что для получения справки необходимо предъявить следующие документы:

- Удостоверение личности граждан, желающих вступить в брак;

- Заполненную копию заявления-анкеты о регистрации брака.

Справка о прохождении медицинского обследования выдается в течение пяти рабочих дней и не требует уплаты госпошлины.

Отметим, что этой услугой могут воспользоваться только лица, желающие заключить брак в центре Службы "ASAN".