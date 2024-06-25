О нас

МЧС: В ходе мониторинга аттракционов нарушений не выявлено

МЧС: В ходе мониторинга аттракционов нарушений не выявлено Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) завершило мониторинг аттракционов, в ходе которого не было выявлено нарушений.
Социальная защита
25 июня 2024 г. 13:48
МЧС: В ходе мониторинга аттракционов нарушений не выявлено

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) завершило мониторинг аттракционов, в ходе которого не было выявлено нарушений.

Как сообщает Report, об этом начальник инспекции Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору при МЧС Сахиль Мансимов заявил журналистам.

По его словам, по запросу Министерства юстиции специалисты ежегодно проводят технический мониторинг аттракционов, находящихся на балансе Госагентства.

"При обнаружении каких-либо недостатков составляются акты. Мы берем под контроль исполнение этих актов. Перед установкой аттракционов должна быть подготовлена соответствующая документация, проведена регистрация, и только после этого наше агентство дает разрешение на эксплуатацию", - сказал С.Мансимов.

Он также отметил, что каждый механизированный аттракцион должен иметь сертификат технической безопасности, а владелец аттракциона обязан назначить ответственных лиц: "Кроме того, управлять аттракционами должны операторы с необходимым образованием, прошедшие аттестацию. Именно они должны проводить инструктаж для посетителей".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN rəsmisi: Bu gün keçirilən monitorinq zamanı attraksionlarda qüsurlar aşkarlanmayıb

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi