МЧС: В ходе мониторинга аттракционов нарушений не выявлено

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) завершило мониторинг аттракционов, в ходе которого не было выявлено нарушений.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) завершило мониторинг аттракционов, в ходе которого не было выявлено нарушений.

Как сообщает Report, об этом начальник инспекции Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору при МЧС Сахиль Мансимов заявил журналистам.

По его словам, по запросу Министерства юстиции специалисты ежегодно проводят технический мониторинг аттракционов, находящихся на балансе Госагентства.

"При обнаружении каких-либо недостатков составляются акты. Мы берем под контроль исполнение этих актов. Перед установкой аттракционов должна быть подготовлена соответствующая документация, проведена регистрация, и только после этого наше агентство дает разрешение на эксплуатацию", - сказал С.Мансимов.

Он также отметил, что каждый механизированный аттракцион должен иметь сертификат технической безопасности, а владелец аттракциона обязан назначить ответственных лиц: "Кроме того, управлять аттракционами должны операторы с необходимым образованием, прошедшие аттестацию. Именно они должны проводить инструктаж для посетителей".