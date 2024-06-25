МЧС усилило контроль за аттракционами в связи с летним сезоном

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) усилило контроль за аттракционами в связи с летним сезоном.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) усилило контроль за аттракционами в связи с летним сезоном.

Как сообщает местное бюро Report, Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горно-промысловому надзору при МЧС продолжает работу по обеспечению безопасности на промышленных и горных объектах, включая аттракционы.

Агентство ужесточило проверки безопасности аттракционов по всей стране. Сотрудники агентства исследуют уровень соблюдения требований законодательства на аттракционах и дают необходимые указания и рекомендации ответственным лицам по устранению выявленных недочетов.