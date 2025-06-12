МЧС провело комплексный мониторинг пляжей в рамках подготовки к летнему сезону

МЧС провело комплексный мониторинг пляжей в рамках подготовки к летнему сезону

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело комплексный мониторинг пляжей в рамках подготовки к летнему сезону.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам начальник отдела по связям с общественностью Госслужбы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС Акшин Алили.

Журналисты получили возможность понаблюдать за ходом мониторинга на пляже в поселке Мардакян Хазарского района Баку. Также была представлена подробная информацию о мерах безопасности, реализуемых Госслужбой.

Алили отметил, что начиная с мая текущего года сотрудники Госслужбы совместно с представителями местных исполнительных органов провели мониторинги прибрежных территорий. Основной целью было определить непригодные для использования и неконтролируемые пляжные зоны, а также передать операторам пляжей уведомления о правилах безопасности.

На пляжах, находящихся под контролем Службы, и на общественных пляжах, созданных по инициативе Общественного объединения IDEA, водолазы проводят работу по очистке подводного пространства, устанавливают знаки, определяющие границы плавания в море. Также устанавливаются информационные щиты для информирования граждан о правилах безопасности. Спасательная техника и средства, находящиеся на балансе Службы, включая оборудование для водолазно-поисковых операций, приводятся в рабочее состояние.

Все меры безопасности будут завершены до 15 июня – начала пляжного сезона в стране, после чего Госслужба начнет работать в усиленном режиме.

Алили также обратился к гражданам, призвав их быть внимательными при выборе пляжа. "Если на каком-либо пляже нет спасателей, это свидетельствует о том, что там не приняты меры безопасности, и использование таких мест опасно. Особенно в регионах встречаются случаи, когда дети и подростки, избегая родительского контроля, используют для купания не предназначенные для этого оросительные каналы, искусственные озера, реки и водные каналы, что в итоге приводит к трагическим последствиям", - подчеркнул он.

По его словам, сложный рельеф, быстрое течение, ограниченная видимость и другие опасные характеристики таких водоемов представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому необходимо быть внимательными и удерживать детей и подростков от использования таких водоемов.