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МЧС провело "День открытых дверей" для детей шехидов

МЧС провело "День открытых дверей" для детей шехидов Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело мероприятия "день открытых дверей" для детей шехидов по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей.
Социальная защита
31 мая 2025 г. 12:14
МЧС провело День открытых дверей для детей шехидов

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело "День открытых дверей" для детей шехидов по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей.

Как сообщает Report, очередное мероприятие было организовано в Академии МЧС.

В нем приняли участие члены семей шехидов, ответственные сотрудники МЧС, местных исполнительных властей и соответствующих структур, представители общественности.

Дети ознакомились с деятельностью Центра Гейдара Алиева академии, посетили конференц-зал, учебные комнаты и библиотеку. Спасатели и пожарные рассказали детям о пожарно-спасательной технике и оборудовании, о повседневной деятельности спасателей, ответили на вопросы детей.

В завершение детям были вручены подарки и сделаны памятные фотографии.

Сотрудник МЧС Махбуба Мустафаева в своем комментарии журналистам подчеркнула, что мероприятия для детей шехидов проводились также в региональных центрах министерства. По всей республике в них приняли участие около 700 детей шехидов.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN şəhid övladları üçün “açıq qapı" günü keçirib

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