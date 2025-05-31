МЧС провело "День открытых дверей" для детей шехидов

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело мероприятия "день открытых дверей" для детей шехидов по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело "День открытых дверей" для детей шехидов по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей.

Как сообщает Report, очередное мероприятие было организовано в Академии МЧС.

В нем приняли участие члены семей шехидов, ответственные сотрудники МЧС, местных исполнительных властей и соответствующих структур, представители общественности.

Дети ознакомились с деятельностью Центра Гейдара Алиева академии, посетили конференц-зал, учебные комнаты и библиотеку. Спасатели и пожарные рассказали детям о пожарно-спасательной технике и оборудовании, о повседневной деятельности спасателей, ответили на вопросы детей.

В завершение детям были вручены подарки и сделаны памятные фотографии.

Сотрудник МЧС Махбуба Мустафаева в своем комментарии журналистам подчеркнула, что мероприятия для детей шехидов проводились также в региональных центрах министерства. По всей республике в них приняли участие около 700 детей шехидов.

ФОТО: Мухаммед Агаев