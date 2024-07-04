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МЧС предупредило граждан об опасности купания в непредусмотренных для этого водоемах

МЧС предупредило граждан об опасности купания в непредусмотренных для этого водоемах МЧС Азербайджана предупредило граждан об опасности купания в непредусмотренных для этого водоемах, реках и каналах.
Социальная защита
4 июля 2024 г. 10:10
МЧС предупредило граждан об опасности купания в непредусмотренных для этого водоемах

МЧС Азербайджана предупредило граждан об опасности купания в непредусмотренных для этого водоемах, реках и каналах.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление МЧС, несмотря на проводимую ведомством постоянную просветительскую работу, некоторые граждане, в том числе подростки и дети продолжают купаться в опасных каналах, реках, искусственных озерах и других водоемах.

В ряде случаев подобная халатность приводит к трагическим последствиям, подчеркнули в МЧС.

"МЧС в очередной раз призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности и не купаться в непредусмотренных для этого водоемах, реках и каналах", - говорится в сообщении.

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