Малообеспеченным семьям будет оказана единовременная материальная помощь

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям.

Как сообщает Report, распоряжение было принято по случаю празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Согласно документу, будет оказана единовременная материальная помощь в размере 100 манатов семьям, получающим адресную государственную социальную помощь на 30 декабря 2021 года.

На эти цели из утвержденного бюджета для министерства труда и социальной защиты населения выделено 4 млн 800 тыс. манатов.