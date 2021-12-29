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Малообеспеченным семьям будет оказана единовременная материальная помощь

Малообеспеченным семьям будет оказана единовременная материальная помощь Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям.
Социальная защита
29 декабря 2021 г. 17:36
Малообеспеченным семьям будет оказана единовременная материальная помощь

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям.

Как сообщает Report, распоряжение было принято по случаю празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Согласно документу, будет оказана единовременная материальная помощь в размере 100 манатов семьям, получающим адресную государственную социальную помощь на 30 декабря 2021 года.

На эти цели из утвержденного бюджета для министерства труда и социальной защиты населения выделено 4 млн 800 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım veriləcək

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