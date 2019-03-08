Лодочница на Куре: Несколько раз ветер переворачивал лодку - ФOTO

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Барда. 8 марта. REPORT.AZ/ В Международный женский день 8 марта добровольцы информационного агентства Report встретились с труженицами Бардинского района.

По сообщению волонтеров Карабахского центра Report, одной из таких неутомимых тружениц является 33-летняя Айтен Ибрагимова, на протяжении 20 лет безвозмездно переправляющая людей с одного берега Куры на другой. Проснувшись спозаранку, она занимается домашними делами, ведет хозяйство, кормит птиц и скотину, а затем приступает к своей благородной миссии.

A.Ибрагимова пользуется большим уважением среди местных жителей. Их село находится вдали от центра, куда на лодке добраться быстрее, чем на машине. "Таким образом, люди экономят время и силы. На машине дорога до центра занимает полчаса, а лодке можно переправиться за несколько минут. Поэтому люди отдают предпочтение лодке", - рассказывает А.Ибрагимова.

Она признается, что в ветреную погоду ей приходится нелегко: "Ветер несколько раз переворачивал лодку, я едва не захлебнулась, спасло лишь умение плавать".