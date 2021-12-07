Пострадавшим от мин в Физули и Джебраиле определят группу инвалидности

11:14

Военные врачи-эксперты Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Внутренних войск посетили двух военнослужащих и гражданское лицо, пострадавших в результате армянского террора.

Как сообщили Report в Министерстве, военнослужащие Сариб Мамедзаде и Мурад Мамедзаде, подорвавшиеся во время несения службы в Физули, и Натик Мамедов, проводивший ремонтно-строительные работы в Джебраильском районе, проходят лечение в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии.

После обследования было определено, что состояние их здоровья соответствует критериям инвалидности, по предоставлению документов им будет назначена группа инвалидности.