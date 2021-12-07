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Пострадавшим от мин в Физули и Джебраиле определят группу инвалидности

Пострадавшим от мин в Физули и Джебраиле определят группу инвалидности 11:14
Социальная защита
7 декабря 2021 г. 11:53
Пострадавшим от мин в Физули и Джебраиле определят группу инвалидности

Военные врачи-эксперты Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Внутренних войск посетили двух военнослужащих и гражданское лицо, пострадавших в результате армянского террора.

Как сообщили Report в Министерстве, военнослужащие Сариб Мамедзаде и Мурад Мамедзаде, подорвавшиеся во время несения службы в Физули, и Натик Мамедов, проводивший ремонтно-строительные работы в Джебраильском районе, проходят лечение в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии.

После обследования было определено, что состояние их здоровья соответствует критериям инвалидности, по предоставлению документов им будет назначена группа инвалидности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli və Cəbrayılda minaya düşən şəxslərə əlillik veriləcək

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