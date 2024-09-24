О нас

Лица с ограниченными возможностями получили более 71 тыс. средств реабилитации в этом году

Лица с ограниченными возможностями получили более 71 тыс. средств реабилитации в этом году Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения в январе-августе этого года предоставило 71 тыс. средств реабилитации 9,1 тыс. лиц с ограниченными возможностями.
Социальная защита
24 сентября 2024 г. 10:38
Лица с ограниченными возможностями получили более 71 тыс. средств реабилитации в этом году

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения в январе-августе этого года предоставило 71 тыс. средств реабилитации 9,1 тыс. лиц с ограниченными возможностями.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, было предоставлено 4,6 тыс. инвалидных колясок (в том числе 150 моторизованных колесных), 1 599 протезов нижних и верхних конечностей, а также 1 663 слуховых аппарата, 1 855 костылей.

Также лица с ограниченными возможностями получили 2 455 пар протезов, 4 175 пар ортопедической обуви, 92 корсета и прочие средства реабилитации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBu ilin ötən dövründə əlilliyi olan şəxslərə 71 min reabilitasiya vasitəsi verilib

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi