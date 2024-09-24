Лица с ограниченными возможностями получили более 71 тыс. средств реабилитации в этом году

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения в январе-августе этого года предоставило 71 тыс. средств реабилитации 9,1 тыс. лиц с ограниченными возможностями.

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения в январе-августе этого года предоставило 71 тыс. средств реабилитации 9,1 тыс. лиц с ограниченными возможностями.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, было предоставлено 4,6 тыс. инвалидных колясок (в том числе 150 моторизованных колесных), 1 599 протезов нижних и верхних конечностей, а также 1 663 слуховых аппарата, 1 855 костылей.

Также лица с ограниченными возможностями получили 2 455 пар протезов, 4 175 пар ортопедической обуви, 92 корсета и прочие средства реабилитации.