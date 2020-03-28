Вусал Гусейнов: Лица с истекшим сроком пребывания в стране не будут штрафоваться

В отношении лиц, опоздавших с подачей заявления на пребывание в стране 16 марта - 30 апреля, не будут применяться меры административной ответственности (штраф).

Как сообщил Report начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов, они также могут не приходить в приемные отделения.

По словам Гусейнова, лица, обратившиеся за продлением срока пребывания в стране (виза или регистрация на 90 дней), и в целом лица, срок пребывания которых истек в этот период, могут оплатить государственную пошлину на сайте Миграционной службы.

"Даже если они не подадут заявку, срок их пребывания будет считаться продленным. Оплату можно произвести онлайн через банковскую карту или с помощью терминалов exspress pay, получив на сайте специальный код. На сайте необходимо ввести только номер паспорта и дату рождения.

Платежные номера в настоящее время только для лиц, срок пребывания которых истекает 16-31 марта. Информация для лиц, срок пребывания которых заканчивается в апреле, будет размещена на следующей неделе. В настоящее время нет необходимости и не рекомендуется приходить в приемные отделения для разрешений".