3 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с воспитанниками яслей номер 1 в Баку.

Как передаёт Report со ссылкой на Азертадж, Лейла Алиева была проинформирована о яслях. Было сообщено, что в настоящее время здесь воспитываются 16 детей до 3-х лет.

Лейла Алиева встретилась с воспитанниками яслей.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева всегда держат в центре внимания деятельность этого детского учреждения, проявляют особую заботу о здешних малышах, регулярно бывают в яслях. Фонд Гейдара Алиева осуществил важные проекты по физически и морально здоровому формированию детей, лишенных родительской опеки, становлению их как образованных личностей с широким мировоззрением. Строительство новых яслей, детских садов и реконструкция существующих занимает одно из главных мест в деятельности Фонда. Все это свидетельствует о том, что Фонд вносит важный вклад в политику Азербайджанского государства по организации на высоком уровне обучения и воспитания детей, являющихся нашим будущим.