В кинотеатре "CinemaPlus Ganjlik Mall" была организована развлекательная программа для детей c участием Лейлы Алиевой

© Foto: Heydər Əliyev Fondu

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 30 июня приняла участие на мероприятии для детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе.

Как сообщили Report из фонда, около 200 детей и подростков, которые являются воспитанниками детских домов и школ-интернатов, поделились своими впечатлениями и сфотографировались вместе с Лейлой Алиевой.

Воспитанники детских домов посмотрели анимационный фильм "Спарк. Герой Вселенной" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2017 году, в кинотеатре "CinemaPlus Ganjlik Mall".