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    В кинотеатре "CinemaPlus Ganjlik Mall" была организована развлекательная программа для детей c участием Лейлы Алиевой

    В программе в кинотеатре CinemaPlus они посмотрели анимационный фильм Спарк. Герой Вселенной© Foto: Heydər Əliyev Fondu

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 30 июня приняла участие на мероприятии для детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе.

    Как сообщили Report из фонда, около 200 детей и подростков, которые являются воспитанниками детских домов и школ-интернатов, поделились своими впечатлениями и сфотографировались вместе с Лейлой Алиевой.

    Воспитанники детских домов посмотрели анимационный фильм "Спарк. Герой Вселенной" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2017 году, в кинотеатре "CinemaPlus Ganjlik Mall".

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