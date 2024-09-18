Лейла Алиева приняла участие в открытии детского сада "Бабочка"

18 сентября в Наримановском районе Баку состоялось открытие детского сада "Бабочка".

18 сентября в Наримановском районе Баку состоялось открытие детского сада "Бабочка".

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Директор дошкольного образовательного учреждения Юлия Алиева проинформировала вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву о детском саде.

Было отмечено, что основной миссией дошкольного образовательного учреждения являются создание широких возможностей как для академического, так и социально-эмоционального развития детей, а также поддержка их плавной интеграции в школьную среду.

В детском саду "Бабочка" будут организованы дошкольное образование и присмотр за детьми в возрасте 3-6 лет. Здесь будут функционировать группы для детей в возрасте 3-4, 4-5 и 5-6 лет. Во время знакомства с дошкольным образовательным учреждением было отмечено, что, помимо качественного образования, в центре внимания также будут всестороннее развитие детей и их активное участие в общественных мероприятиях. Детский сад "Бабочка" призван стать безопасной средой для детей и окружить их заботой и любовью. Также планируются внеклассные мероприятия как для умственного, так и для творческого развития детей.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с помещениями двухэтажного детского сада, предназначенными для разных возрастных групп, и дала важные рекомендации по вопросам обучения.

Было отмечено, что особое внимание будет уделяться постоянному профессиональному развитию сотрудников, занимающихся обучением и воспитанием детей, их участию в различных тренингах. Было сообщено, что дошкольное образовательное учреждение планирует следить за инновациями и новыми трендами в образовании, в том числе подключаться к онлайн-тренингам для обеспечения качественного преподавания по кембриджской программе.