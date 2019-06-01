Лейла Алиева приняла участие в I Фестивале культуры аутизма - ФОТО

31 мая в Азербайджане впервые прошел I Фестиваль культуры аутизма для детей с синдромом аутизма. Мероприятие было организовано Общественным объединением «Счастливое будущее детей», Общественным объединением «Вместе и здоровые» и благотворительным обществом «Есть надежда» при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На фестивале дети с аутизмом продемонстрировали свои таланты в различных областях искусства, исполнили песни, постарались направить месседж «Мы тоже неразрывная часть общества».

Участвующие в фестивале заслуженная артистка Тунзаля Агаева и другие продемонстрировали, что находятся рядом с детьми-аутистами.

Выступившая на мероприятии председатель Общественного объединения «Вместе и здоровые» Айтен Эйналова проинформировала о расстройствах аутистического спектра у детей и работе, проводимой в нашей стране в этом направлении.

На фестивале дети с синдромом аутизма продемонстрировали на подиуме свои способности в качестве моделей. Они показали коллекцию из ткани, на которую перенесено произведение вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Коллекцию, разработанную модельером-дизайнером Земфирой Мусаевой, продемонстрировали на подиуме 10 детей из реабилитационного центра Общественного объединения «Вместе и здоровые». Демонстрация мод имеет важное значение с точки зрения интеграции в общество, социализации детей, ожидающих от окружающих понимания, любви, заботы и милосердия.

В фестивале приняли участие и дети с аутизмом из Турции. На мероприятии с интересной программой выступил Измирский оркестр людей с аутизмом - хоровая группа IZOT.

Для того, чтобы дети с синдромом аутизма, ожидающие от окружающих понимания, любви и заботы, чувствовали себя одними из нас, были созданы условия для того, чтобы в некоторых номерах они могли выступить с нормально развивающимися сверстниками.

В рамках мероприятия с участием актеров Государственного театра пантомимы и ряда известных в обществе людей также был представлен флешмоб на тему «Аутизм: другой и один из нас».

Фестиваль, имеющий важное значение с точки зрения социализации детей с аутизмом, интеграции их в общество, носил также просветительский характер. В ходе мероприятия были представлены различные короткометражные фильмы, социальный ролик, клип, розданы буклеты для того, чтобы гости могли найти ответ на вопрос «Что такое аутизм?».