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Лейла Алиева посетила учреждения социального обслуживания для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Лейла Алиева посетила учреждения социального обслуживания для лиц с ограниченными возможностями здоровья Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила учреждение социального обслуживания детей с ограниченными возможностями №1, расположенное в поселке Мардакян в Баку.
Социальная защита
10 декабря 2024 г. 19:19
Лейла Алиева посетила учреждения социального обслуживания для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила учреждение социального обслуживания детей с ограниченными возможностями №1, расположенное в поселке Мардакян в Баку.

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал Лейлу Алиеву о деятельности учреждения социального обслуживания. Было отмечено, что около 150 детей находятся под государственной опекой и обеспечиваются реабилитационными услугами.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева также посетила Центр профессионально-трудовой реабилитации лиц с инвалидностью в бакинском поселке Рамана.

Лейла Алиева ознакомилась с процессом профессионального обучения в Центре, наблюдала за настольными играми молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, встретилась с членами национальной команды по бочча.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева вручила подарки обоим учреждениям социального обслуживания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələrini ziyarət edib

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