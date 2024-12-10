Лейла Алиева посетила учреждения социального обслуживания для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила учреждение социального обслуживания детей с ограниченными возможностями №1, расположенное в поселке Мардакян в Баку.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила учреждение социального обслуживания детей с ограниченными возможностями №1, расположенное в поселке Мардакян в Баку.

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал Лейлу Алиеву о деятельности учреждения социального обслуживания. Было отмечено, что около 150 детей находятся под государственной опекой и обеспечиваются реабилитационными услугами.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева также посетила Центр профессионально-трудовой реабилитации лиц с инвалидностью в бакинском поселке Рамана.

Лейла Алиева ознакомилась с процессом профессионального обучения в Центре, наблюдала за настольными играми молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, встретилась с членами национальной команды по бочча.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева вручила подарки обоим учреждениям социального обслуживания.