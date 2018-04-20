Лейла Алиева посетила спецшколу-интернат № 5 для детей с ограниченными возможностями

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Республиканскую специальную школу-интернат № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Наримановском районе.

Как сообщает Report, Республиканская специальная школа-интернат № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует с 1936 года. Нынешнее здание школы построено в 1961 году. Здание сдано в эксплуатацию в 2006 году после работ по реконструкции и восстановлению, проделанных по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

В настоящее время в школе обучаются 306 учащихся. Из них 135 постоянно проживают в школе.

Лейла Алиева ознакомилась с условиями в школе-интернате, встретившись с детьми в классе, созданном Фондом, поинтересовалась их учебой, организацией досуга.

Напомним, что в рамках проекта "Обеспечение выхода слепых и слабовидящих людей на информационно-коммуникационные технологии", реализованного Фондом Гейдара Алиева совместно с Программой развития ООН, в школе для детей был создан специальный класс. Фонд подарил классу, открытие которого состоялось в 2007 году, соответствующие учебные пособия, компьютеры, изготовленные для слепых и слабовидящих детей. В школе-интернате также функционируют аудиостудия и библиотека.

Было отмечено, что здесь можно перенести в память компьютера и прочитать на азбуке Брайля любую книгу на азербайджанском, русском и английском языках, озвучить и прослушать ее, послушать музыку, подключиться к интернету, переписываться.

Затем выступили учащиеся школы-интерната, в том числе таланты, принимавшие участие в различных передачах и фестивалях в России.